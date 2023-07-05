Истребители Британии подняли на перехват самолетов РФ в Прибалтике

Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании подняли истребители Eurofighter Typhoon для перехвата летевшего самолета Ту-214 ВКС РФ в международном воздушном пространстве в сопровождении двух реактивных самолетов Су-30. Соответствующая информация была опубликована 4 июля в Twitter-аккаунте ВВС.

Отмечается, что поднятые в воздух британские истребители базировались в Эстонии. Союзники по НАТО наблюдали за передвижением российских самолетов, которые летели в международном воздушном пространстве.

Согласно сообщению ВВС Великобритании, самолет следовал «на юг и обратно на север в сопровождении двух истребителей Су-30 между основной территорией России и Калининградской областью».

В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что самолеты ВКС РФ осуществляют полеты согласно международным правилам использования воздушного пространства.

Ранее, 26 июня, два истребителя Су-27 Вооруженных сил РФ сопроводили самолет радиотехнической разведки RC-135 и два самолета «Тайфун» королевских военно-воздушных сил Великобритании над Черным морем.