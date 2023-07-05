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Страны Латинской Америки призвали Израиль завершить операцию в Дженине

Аргентина, Бразилия и Мексика призвали Израиль прекратить операцию в Дженине
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Фото: REUTERS/Raneen Sawafta
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Аргентина, Бразилия и Мексика сошлись во мнении, что Израилю необходимо свернуть операцию своих ВС в городе Дженин на Западном берегу Палестины. Об этом говорится в документе, который распространил мексиканский МИД.

«Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и настоятельно призываем все вовлеченные стороны немедленно прекратить боевые действия, чтобы не допустить эскалации спирали насилия, ведущей к увеличению числа жертв среди гражданского населения», — говорится в тексте заявления.

Там же отмечается, что латиноамериканские страны осуждают терроризм в любом проявлении и настаивают на соблюдении норм международного гуманитарного права. Они поддержали решение о создании двух государств, при котором Палестина и Израиль сосуществуют в условиях мира и безопасности в рамках взаимно согласованных и признанных границ.

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3 июля армия Израиля ввела войска в приграничный город Дженин. Основной удар пришелся на лагерь, в котором, как утверждали официальные лица, находились террористы. При этом события разворачивались на спорной территории, на которую претендуют оба участника конфликта.

В тот же день стало известно, что во время ночной операции Израиля на Западном берегу погибли четыре палестинца. Еще 13 человек пострадали, некоторые из них сейчас находятся в критическом состоянии.

Позднее, 4 июля, радиостанция Kan сообщила, что израильские военные начали выход из Дженина. По ее данным, в городе до последнего момента продолжалась перестрелка между служащими ВС Израиля и вооруженными террористами.

Военные нанесли удар по палестинским боевикам на фоне обострения конфликта на Западном берегу. 22 июня представители палестинской гражданской обороны (ГО) сообщили о гибели трех человек в результате атаки израильского беспилотника к северу от города Дженин. До этого пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что их БПЛА ударил по автомобилю, в котором находилась группа террористов.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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