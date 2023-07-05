Крыша жилого дома загорелась на площади 300 кв. м в Екатеринбурге

Крыша пятиэтажного жилого дома горит на площади 300 кв. м на Первомайской улице в Екатеринбурге, жителей эвакуируют. Об этом в среду, 5 июля, сообщило Главное управление МЧС России по Свердловской области.

«Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание кровли пятиподъездного пятиэтажного жилого дома. По оперативной информации, площадь пожара составляет 300 кв. м», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В настоящее время осуществляется эвакуация местных жителей, добавили в ведомстве. Информации о пострадавших пока нет.

Для ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 41 человек личного состава, отметило ГУ МЧС России по региону.

Накануне возгорание в производственном здании произошло в Великом Новгороде. В МЧС не пояснили, что конкретно горит, но, по данным «Известий», возгорание произошло на Лужской ТЭЦ. Площадь пожара составила 2,3 тыс. кв. м. Пожар тушили 30 человек и девять единиц техники.

Позднее сообщалось, что пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.