Юрист опроверг опасность переводов на карту

Заслуженный юрист России Иван Соловьев 5 июля рассказал, что опасность переводов на карту является мифом, потому что банкам выгодна активность клиентов.

В беседе с агентством «Прайм» он напомнил, что лимит сумм переводов с карты на карту физических лиц устанавливают банки-эмитенты. Он зависит от статуса клиента и вида карты.

«В отношении таких переводов не возникает и налоговых последствий. Исключением является тот случай, если налоговый орган докажет, что переведенная сумма является доходом гражданина и подлежит налогообложению. Но это совсем другая история», — объяснил Соловьев.

Как отметил юрист, отсутствие комментария к переводу не поможет скрыть от налогообложения получаемый доход. Факт получения дохода будет доказываться по показаниям свидетелей, договорам, периодичности платежей и другим параметрам.

При этом, в соответствии с указанием Центробанка (ЦБ), банки обязаны повышенное внимание уделять необычно большому количеству контрагентов (физических лиц, являющихся плательщиками или получателями), большому количеству операций по зачислению или списанию, проводимых с контрагентами-физлицами (более 30 операций в день), операциям по списанию/зачислению, совершаемых между физлицами, на сумму более 100 тыс. рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.

Также подозрение вызывает короткий промежуток времени между зачислением денежных средств. Кроме того, внимание банка привлекает, если в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете на конец дня не превышает 10% от среднедневного объема операций по банковскому счету.

Соловьев уточнил, что делается это по требованию закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В связи с этим среднестатистический клиент банка вряд ли попадет под пристальное внимание, а также контрольных и правоохранительных органов. Однако необходимо знать, что любой перевод денег на карту оставляет след, который невозможно стереть, подытожил юрист.

Ранее, 3 июля, директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина рассказала «Известиям», что многие кредитные организации поддерживают инициативу расширить возможности граждан по бесплатным переводам самому себе. Однако в ЦБ считают, что порог бесплатных переводов самому себе в размере 1,4 млн рублей должен быть сохранен.