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Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 95 км

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Фото: РИА Новости/Юрий Демянчук
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Шлейф пепла с вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 95 километров в сторону Тихого океана. Об этом в среду, 5 июля, сообщается на сайте Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

По словам специалистов, на 95 км на восток-юго-восток от вулкана протянулся шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 3 км над уровнем моря. Данный пепел представляет опасность для местных авиаперевозок.

Помимо этого, продолжается эксплозивное извержение вулкана Ключевской, где в ночное время изредка наблюдаются мощные фонтаны лавы. С утра 5 июля отмечаются небольшие облака пепла над вулканом. В институте уточнили, что извержение вулкана стромболианского типа постепенно переходит в извержение вулканского типа.

Как объяснили вулканологи, ресуспендированный — это повторно поднятый пепел, пишет «Ридус».

Эксперты предупредили, что ресуспендированные пеплы, которые широко распространены в районах активного вулканизма, могут представлять опасность для экосистем, человека и животных, а также для транспорта, включая малую авиацию.

Образование шлейфов из таких пеплов в районе вулкана Шивелуч на Камчатке происходит, когда в районе нет осадков в течение длительного времени.

Пепельный день: извержение вулкана Шивелуч на Камчатке стало сильнейшим за последние 60 лет
Столб пепла поднялся на высоту 20 км и распространился на ближайшие поселки

Вулкан Шивелуч находится в 50 км к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 3283 м, сообщает телеканал «360».

Мощное извержение вулкана произошло 11 апреля 2023 года. Тогда вулкан выбросил столб пепла на высоту до 20 км над уровнем моря. Мощные пеплопады тогда зафиксировали в поселках Ключи, Козыревск и Майское. Ликвидация последствий события продолжается до сих пор.

14 июня на Камчатке ветер поднял ресуспендированный пепел от вулкана Шивелуч и распространил его на 60 км к востоку. Был введен режим ЧС, пишет RT. Ранее, в мае, были зафиксированы два выброса пепла на высоту до 3,5 км, отмечает телеканал «Звезда».

Вулкан Ключевской начал новое извержение в ночь на 23 июня, проведя в затишье 1,5 года, пишет НСН. Там увеличилось вулканическое дрожание, ночью наблюдается свечение лавы в кратере, зафиксирована яркая термальная аномалия.

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