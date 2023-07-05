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Два человека погибли в результате пожара в Новой Москве

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Фото: РИА Новости/Елена Копылова
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В Новой Москве произошло возгорание в неэксплуатируемом здании, погибли два человека. Об этом в среду, 5 июля, сообщает корреспондент «Известий» Татьяна Балыкина.

Отмечается, что пожар вспыхнул на площади в 100 кв. м в поселке Птичное. На место выезжали экстренные службы. Пожар потушили.

Причины случившегося устанавливаются.

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Накануне корреспондент «Известий» Елена Хмура рассказала о пожаре в Новой Москве — в деревне Кривошеино, предположительно из-за неисправности электрической проводки, загорелся гараж. После тушения огня постройку было решено снести.

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