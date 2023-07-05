Два человека погибли в результате пожара в Новой Москве
В Новой Москве произошло возгорание в неэксплуатируемом здании, погибли два человека. Об этом в среду, 5 июля, сообщает корреспондент «Известий» Татьяна Балыкина.
Отмечается, что пожар вспыхнул на площади в 100 кв. м в поселке Птичное. На место выезжали экстренные службы. Пожар потушили.
Причины случившегося устанавливаются.
Накануне корреспондент «Известий» Елена Хмура рассказала о пожаре в Новой Москве — в деревне Кривошеино, предположительно из-за неисправности электрической проводки, загорелся гараж. После тушения огня постройку было решено снести.