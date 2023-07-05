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На Камчатке мужчина признался полиции в краже сала

Измученный совестью мужчина на Камчатке сдался полиции из-за кражи сала
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Прокуратура Камчатского края 5 июля сообщила, что мужчина, измученный совестью, пришел в полицию с повинной из-за кражи сала, которую совершил около 10 лет назад.

Отмечается, что злоумышленник забрался в чужую квартиру 2013 году, где украл верхнюю одежду и 3 кг сала. Ущерб составил 26 тыс. рублей. В 2014 году расследование уголовного дела было приостановлено в связи с невозможностью установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Как сообщили в прокуратуре, 2 июня мужчина пришел в отдел полиции и признался в совершенной им краже. По его словам, он не мог спать из-за «душевных переживаний», связанных с украденным много лет назад салом. Обвиняемый полностью возместил ущерб потерпевшему и принес ему извинения.

Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее, 3 июля, стало известно, что Жуковский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело в отношении бухгалтера Жуковской детской школы искусств, которую обвиняют по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Следствие установило, что она совершала финансовые преступления в период с 2014 по 2021 год, когда занимала должности главного бухгалтера МБОУ ДО «Жуковская детская школа искусств» и бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия Жуковского муниципального округа». Ущерб оценивается в 6,6 млн рублей.

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