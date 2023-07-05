Свыше 8 тыс. человек посетили Международный фестиваль искусств в Клину

IX Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину посетили более 8 тыс. человек. Об этом во вторник, 4 июля, рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Мероприятие прошло в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике Чайковского.

«Впервые в этом году участие в фестивале принимал Большой театр России, который одноактным балетом «Кармен-сюита» завершил фестиваль», — приводит слова вице-губернатора RT.

Фестиваль открыла программа «Посвящение Федору Шаляпину» в исполнении художественного руководителя фестиваля Юрия Башмета, оперного певца Ильдара Абдразакова, а также солистов Молодежной оперной программы Большого театра и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», уточняет агентство городских новостей «Москва».

На фестивале организовали мастер-классы по игре на флейте, фортепиано, саксофоне, скрипке, трубе, гитаре и баяне для учащихся школ искусств Подмосковья, отмечает телеканал «360». Провели занятие педагоги Московской государственной консерватории имени Чайковского и Российской академии музыки имени Гнесиных.

2 июля в столичном музее-заповеднике «Царицыно» прошел IX Международный день йоги, приуроченный в этом году к 100-летию Московского спорта. Как отмечает «Москва 24», открыла мероприятие массовая практика йоги «Сурья намаскар», или «Приветствие солнцу». Для гостей мероприятия было открыто свыше 50 площадок с занятиями по различным направлениям йоги и лекциями на тему здорового образа жизни.

В тот же день в Москве завершился Международный фестиваль документального кино «Докер». Как сообщает НСН, на мероприятии впервые в России представили 40 новых кинолент из 20 стран.

Тажке 1 и 2 июля в столице в саду имени Н.Э. Баумана прошел литературно-экологический фестиваль «Летние дни».

Для горожан и туристов подготовили больше 30 познавательных и творческих программ: выставки, мастер-классы по флористике и лекции.