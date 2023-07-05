Пушилин: не менее 25 человек пострадали при ударе ВСУ по Макеевке

По меньшей мере 25 человек получили травмы в результате обстрела Макеевки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 4 июля, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«На данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка 2 года 9 месяцев и мальчик 7 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

Между тем представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявило о 36 раненых, двое из которых — несовершеннолетние.

5 июля корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал обстановку в макеевской больнице после обстрела. Во всем здании выбиты стекла. Сюда продолжают прибывать пострадавшие, передает корреспондент.

В свою очередь мэр города Владислав Ключаров уточнил, что пациентов эвакуируют из поврежденной больницы в другие медучреждения. Также он рассказал «Известиям», что после удара ВСУ зарегистрированы множественные разрушения жилых и административных зданий. Есть погибшие и раненые.

Об ударе по больнице в Макеевке также упоминал депутат Народного совета ДНР Александр Камышов. По его словам, были повреждены хирургическое и реанимационное отделения.

Как сообщил военкор Быковский, украинские боевики обстреляли город из реактивных систем залпового огня HIMARS. На записи с места событий можно услышать хлопок и увидеть, как после этого поднимается облако дыма.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.