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Девять учреждений здравоохранения пострадали при обстреле Макеевки

СЦКК: при обстреле Макеевки повреждены девять учреждений здравоохранения ДНР
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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Девять учреждений здравоохранения Донецкой Народной Республики (ДНР) были повреждены в Макеевке при обстреле территории со стороны украинских войск. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

«Повреждены девять учреждений здравоохранения ДНР. <…> Также повреждены жилые домостроения по улицам: Фабрициуса, Героев Сталинграда, Коккинаки, Ферганская, Токарева, Лазо и ул. Растрелли и 2-й Восточный микрорайон», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В списке поврежденных зданий числятся республиканский эндокринологический центр, две амбулатории, городские больницы № 2 и № 5, психиатрическая больница города Макеевка, городские противотуберкулезный и наркологический диспансеры, станция переливания крови. Макеевский медицинский колледж также получил ряд повреждений.

Данные о последствиях обстрелов со стороны ВСУ продолжают уточняться, в настоящее время работы ведутся оперативными службами.

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Ранее сообщалось, что не менее 36 человек, в том числе два ребенка, пострадали в результате атаки со стороны ВСУ.

5 июля корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал обстановку в поврежденной больнице в Макеевке. Во всем здании выбиты стекла. Сюда продолжают прибывать раненые, передает корреспондент.

Ранее мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил, что пациентов больницы, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ, эвакуируют в другие медучреждения.

Также он рассказал «Известиям», что после удара по городу зарегистрированы множественные разрушения жилых и административных зданий. Есть погибшие и раненые.

О попадании украинского снаряда в здание больницы также заявил депутат Народного совета ДНР Александр Камышов. По его словам, были повреждены хирургическое и реанимационное отделения.

Тогда же корреспондент «Известий» Евгений Быковский рассказал, что украинские боевики ударили по Макеевке из реактивных систем залпового огня HIMARS. На записи с места событий можно услышать хлопок и увидеть, как после этого над одним из зданий поднимается облако дыма.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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