Мишустин пообещал выполнить социальные обязательства перед гражданами

Социальные обязательства властей перед гражданами РФ будут выполнены. Об этом в среду, 5 июля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Я думаю, что все задачи будут выполнены. И самое главное, абсолютно в этом уверен, все социальные обязательства, гарантии, которые в том числе и президент дает… населению, будут выполнены», — отметил глава кабмина.

По его словам, рост благосостояния россиян остается главной целью для правительства.

Мишустин упомянул, что к настоящему моменту удалось добиться увеличения зарплат и стабильно низкого уровня безработицы. Кроме того, в ускоренном темпе проводится расселение из аварийного жилья, и в целом уровень достижения показателей по нацпроектам составляет 98,95%.

Ранее, 14 июня, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил о том, что около 4 млн работающих по временным договорам гражданско-правового характера (ГПХ) включены в систему социального страхования с начала 2023 года. Благодаря этому люди получили возможность пользоваться оплачиваемыми больничными, пособиями по беременности и родам, а также выплатами по уходу за ребенком до полутора лет.

25 апреля премьер-министр Мишустин подчеркнул, что среди тех, кто трудится, не должно быть людей, которые «едва сводят концы с концами». Глава кабмина назвал исполнение социальных обязательств перед людьми главным приоритетом и добавил, что выполнению этой задачи не должны мешать внешние угрозы, в том числе санкции недружественных стран.