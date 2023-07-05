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Туры за границу подорожали из-за резкого ослабления рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Стоимость туров за рубеж за неделю выросла на 6–7% из-за падения курса рубля, рассказали «Известиям» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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«Колебания курсов валют сказались на стоимости путешествий по всем зарубежным направлениям, но особо чувствительный удар пришелся по массовому бюджетному сегменту — Турции и Египту», — сообщил вице-президент организации Артур Мурадян.

По его словам, недельный отдых в Египте на двоих сейчас обойдется в среднем в 150 тыс. руб., в Турции — 170–200 тыс. Это дорого, в особенности для туристов из регионов, полагает эксперт.

Кроме того, такие цены большинству российских путешественников знакомы скорее по экзотическим Шри-Ланке и Доминикане. А от «народных» Турции и Египта ждут дешевизны.

За минувшую неделю курс доллара и евро по отношению к рублю пошел в рост — приблизился к 90 и 98 рублей соответственно, напомнил Мурадян. За неделю рубль подешевел на 6%, за год — на 60%.

«Безусловно, это сказалось на стоимости турпродуктов, она скорректировалась в соответствии с курсом валют. И могла вырасти еще больше, если бы туроператоры не снизили номинальную стоимость туров в долларах и евро. Сейчас их усилия, к сожалению, нивелировались», — рассказал вице-президент АТОР.

Рост стоимости туров за год Артур Мурадян оценил в 40-50%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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