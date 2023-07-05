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Таксисты пожаловались на отказы агрегаторов в продаже ОСАГО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Последнее время поступает много жалоб на отказы агрегаторов в продаже ОСАГО для такси, сообщил в интервью «Известиям» глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Бонус без малуса: безаварийным таксистам предложили возвращать часть стоимости ОСАГО
Почему страховые компании отказываются оформлять автогражданку для таких машин

Он пояснил: проблема таких сервисов в том, что они работают за вознаграждение, а комиссию по убыточным договорам (включая такси) страховые компании не платят. За счет этого маркетплейсы отказывают в оформлении полиса, чтобы не тратиться на транзакцию, эквайринг и прочие расходы. И это не вина страховщика, подчеркнул Уфимцев. Следует подавать заявку напрямую через сайт страховой компании или мобильное приложение.

В прошлом году запустили перестраховочный пул. За счет него организациям даже отчасти выгодно продавать полис такси, отметил глава РСА. Если договор передается в пул, то компании полностью компенсируется убыток, при этом она может оставить 23% от взноса на ведение дела.

В 2022-м стоимость 95% всех ОСАГО для такси не превышала 50 тыс. рублей, следует из данных РСА. Из 179 тыс. машин с признаками такси только по 512 договорам цена обязательной «автогражданки» составляла 100 тыс. рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Цена многих востребованных автозапчастей за год упала на 30-40%»

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