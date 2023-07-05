С 15 июля госорганы будут предоставлять видео с камер по запросам страховщиков
Государственные органы (например, МВД, прокуратура) и другие организации в обязательном порядке должны будут предоставлять информацию с видеокамер по запросам страховщиков с 15 июля, рассказал в интервью «Известиям» глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
«Доступ к камерам поможет ускорить урегулирование страховых событий, исключить споры по обстоятельствам аварии, а также быстрее направлять авто на ремонт и осуществлять выплаты», — пояснил Уфимцев.
С 15 июля россияне смогут использовать удаленное урегулирование убытков по ОСАГО через «Госуслуги». Такая опция окажется доступна, если ДТП попадет под действие Европротокола, и не нужно будет вызывать сотрудников ГИБДД, отметили в РСА.
Сейчас у страховщиков есть системный доступ к городским камерам примерно в 20 регионах. Недавно доступ предоставили в Приморском крае, Хабаровске и на Сахалине, добавил глава союза.
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