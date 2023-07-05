Страховщики начнут передавать данные об аварийности водителей агрегаторам такси

Обсуждается передача в агрегаторы такси сведений по аварийности каждого водителя, рассказал в интервью «Известиям» глава Российского союза страховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Он пояснил: за счет этого сервисы смогут эффективнее использовать данные по КБМ (коэффициент бонус-малус). Если у водителя большое число ДТП, где он виноват, то цена ОСАГО будет выше. Поэтому если таксист аварийный — пусть он платит дополнительно.

Агрегаторы поддержали предложение получать такие сведения от страховщиков, добавил Евгений Уфимцев. Клиентам тоже было бы полезно знать число ДТП у водителя, а не только общую оценку по отзывам, считает спикер.

Другим способом улучшить ситуацию с ОСАГО для такси станет запуск месячного полиса обязательной «автогражданки». Точный срок действия еще прорабатывается. С ЦБ обсуждаются изменения в закон, которые позволят заключать краткосрочные договоры, сообщил Уфимцев.

Он отметил: краткосрочные полисы будут доступны и гражданам, но вряд ли станут пользоваться спросом. Однако таксистам это позволит распределить затраты по мере заработка. Документ уже внесен в Госдуму.

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