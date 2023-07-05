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Мишустин указал на рост реальных зарплат в 2023 году

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду, 5 июля, рассказал о ситуации на рынке труда.

Так, по словам главы кабмина, за четыре месяца 2023 года рост реальной зарплаты составил 4,2%, а в сравнении с апрелем 2022 года — 10,4%.

Между тем показатели по безработице держатся на «историческом» уровне 3,1–3,2%.

Мишустин подчеркнул, что основным приоритетом на сегодняшний день является улучшение благосостояния российских граждан.

«Я думаю, что все задачи будут выполнены. И самое главное, абсолютно в этом уверен, все социальные обязательства, гарантии, которые в том числе и президент дает <...> населению, будут выполнены», — заверил он.

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Ранее, 3 июля, Минтруд России призвал с 2025 года вернуться к методике установления минимального размера оплаты труда (МРОТ) в соотношении с медианной заработной платой. Тогда же был опубликован проект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года.

О том, что МРОТ с 1 января следующего года будет увеличен на 18,5%, 16 июня заявил президент Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он спрогнозировал, что к 2030 году МРОТ должен вырасти минимум в два раза. По словам главы государства, суммарное повышение МРОТ позитивно отразится на доходах почти 5 млн человек.

До этого, 25 апреля, премьер-министр Мишустин указал на то, что власти продолжают поддерживать доходы россиян. Он подчеркнул, что среди тех, кто трудится, не должно быть людей, которые «едва сводят концы с концами». Глава кабмина назвал исполнение социальных обязательств перед людьми главным приоритетом и добавил, что выполнению этой задачи не должны мешать внешние угрозы, в том числе санкции недружественных стран.

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