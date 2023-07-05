На приграничных территориях предложили ввести государственное страхование
С правительством обсуждается запуск государственного страхования в новых регионах, потому что на рыночных условиях тарифы будут очень высокие, рассказал в интервью «Известиям» глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Он пояснил: особого рода риски должны покрываться с поддержкой государства.
«Такие же сложности возникают и в соседних регионах, поэтому государственное страхование также обсуждается на приграничных территориях. Сейчас обсуждение идет, и мы пока слышим только одну проблему в новых регионах — это высокая цена», — подчеркнул Уфимцев.
Страховщики ОСАГО также работают в новых субъектах РФ, и жалоб на отказы в продаже полисов не поступало, подчеркнул глава союза. По его словам, обращения касались только высокой стоимости обязательной «автогражданки». Банк России на это отреагировал и установил в четырех регионах минимальный территориальный коэффициент — 0,68.
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