Для ЦБ подготовят перечень запчастей к повторному использованию при ремонте
В Российском союзе страховщиков подготовят предложения по перечню запчастей, которые следует разрешить повторно использовать при ремонте. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава союза Евгений Уфимцев.
По его словам, документ планируется отправить в Центробанк в течение двух месяцев. Однако может потребоваться и более подробное исследование, какие б\у детали можно ставить в машину без ущерба для безопасности дорожного движения.
Новые требования помогут не только сделать ремонт по ОСАГО. Если человек оказался виновником ДТП, и страховщик не покрывает его убытки, потребитель чаще всего самостоятельно ищет подержанные детали. Выработанный регламент позволит людям самим выбирать безопасные для повторного использования комплектующие, пояснил Евгений Уфимцев.
При этом сроки ремонта по ОСАГО также планируется увеличиться с 30 до 45 дней. В Совете Федерации было принято протокольное решение поддержать такое нововведение, добавил глава РСА.
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