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Российские ученые сделают умные гаджеты на тканевой основе

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Фото: пресс-служба РГУ им. А.Н. Косыгина
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Специалисты из Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина разработали инновационную технологию нанесения токопроводящих покрытий на текстильные материалы.

Скользко можно: ученые создали самоочищающиеся покрытия
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Изобретение может стать основой для создания умных электронных устройств, встроенных в одежду, обувь, сумки и другие подобные изделия. В отличие от зарубежных аналогов разработка не требует прокладки проводов внутри ткани.

В основе покрытия — углеродные нанотрубки, которые придают покрытию свойства прочности и электропроводности. Ученые разработали портативное устройство, которое напыляет материал на ткань потоком «холодной» плазмы.

Технология дает возможность наносить материал разной плотности, с разным количеством слоев и с добавлением различных добавок. Многообразие вариантов позволяет получить покрытия с программируемыми свойствами.

«Благодаря высокой электропроводности полученные покрытия могут быть востребованы в самых разнообразных сферах. Одно из интересных направлений — это нанесение на ткани электрических схем и внедрение в ее структуру электронных компонентов. В конечном итоге можно создать микрокомпьютеры на текстильной основе», — рассказал «Известиям» автор разработки, преподаватель кафедры «Технология художественной обработки материалов» Института мехатроники и робототехники РГУ Марк Федоров.

Важное направление развития технологии — создание тканей с экранирующими свойствами. Они могут защищать от радиочастотного излучения и электромагнитных полей. Во время военных действий с их помощью можно замаскировать штаб и военную технику, уточнил ученый.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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