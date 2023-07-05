Российский посол рассказал об отношении к гражданам РФ в Румынии

Проявление русофобии и враждебности со стороны румынских властей объясняется тем, что внешнюю политику Румынии определяет ее стратегическое партнерство с США, в то время как румынское общество в большинстве своем не сторонник таких подходов, сказал в интервью «Известиям» посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин.

«На уровне политической элиты, в публичной политике действительно существуют проявления русофобии и враждебности по отношению к нашей стране в рамках евроатлантизма, тон в котором задают США и НАТО. В румынском обществе в широком понимании этого слова подобные настроения я встречал весьма редко. Может быть, потому, что многие сторонники таких взглядов не готовы к серьезной прямой дискуссии по сложным вопросам нашей общей истории, предпочитая заочно и огульно предъявлять императорской, советской, а ныне и современной демократической России некие совершенно необоснованные исторические претензии», — подчеркнул Кузьмин.

При этом к фактам проявления антироссийских настроений можно отнести попытку протаранить главные ворота посольства с помощью автомобиля, нагруженного канистрами с бензином, которую предприняли местные активисты в апреле 2022 года. В посольстве РФ в Румынии добавили, что после этого инцидента румынские власти усилили охрану дипмиссии. Российские дипломаты «оценивают по достоинству» этот шаг, добавил Кузьмин.



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