Путин положительно оценил экономические показатели России

Экономика России развивается лучше прогнозов. Об этом 5 июля заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так, осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозных. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены», — сказал российский лидер.

Также он выразил надежду, что все поставленные задачи будут решены.

Ранее Путин начал рабочую встречу с председателем правительства страны Михаилом Мишустиным. Планируется обсуждение итогов работы по национальному проекту.