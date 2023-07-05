Реклама
Прямой эфир
Армия
Артиллеристы ВС РФ уничтожили взводно-опорный пункт ВСУ
Экономика
Путин положительно оценил экономические показатели России
Общество
Суд арестовал Наухацкого по делу о госизмене
Общество
Выделенные Дагестану 5 млрд рублей пойдут на развитие Дербента
Общество
В селе под Пензой 18 человек заразились корью
Общество
Пожар на химическом предприятии в Санкт-Петербурге потушен
Происшествия
В Воронежской области три человека пострадали и один погиб от удара молнии
Происшествия
В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ
Авто
Посол РФ рассказал о переговорах о поставках автомобилей на Кубу
Происшествия
В Санкт-Петербурге горит крупное производство бытовой химии
Мир
В Иране заявили об увеличении поставок энергоносителей после вступления в ШОС
Общество
Путин заявил о передаче Дагестану 5 млрд рублей
Мир
Карчаа заявил о намерении Украины довести ситуацию на ЗАЭС до ядерного инцидента

Путин положительно оценил экономические показатели России

Путин: экономические показатели российской экономики выше ожидаемых
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экономика России развивается лучше прогнозов. Об этом 5 июля заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так, осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозных. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены», — сказал российский лидер.

Также он выразил надежду, что все поставленные задачи будут решены.

Программа обеспечения: Путин призвал активнее продвигать российские бренды
На форуме АСИ президент рассказал о приоритетах экономики и дал новый урок рисования

Ранее Путин начал рабочую встречу с председателем правительства страны Михаилом Мишустиным. Планируется обсуждение итогов работы по национальному проекту.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023