Губернатор Гладков сообщил о работе системы ПВО над Белгородом

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Об этом в среду, 5 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет», — написал он в Telegram-канале.

Накануне Гладков заявил, что на ремонт инфраструктуры в Белгородской области потребуется более 20 млрд рублей. Отмечается, что 5 млрд потребуется на восстановление жилья, 10 млрд — на восстановление предприятий, более 5 млрд — на восстановление учреждений социальной сферы.

Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал восстановление города Шебекино в Белгородской области после украинских обстрелов, а также пообщался с местными жителями.

Ранее, 3 июля, «Известия» также показывали кадры восстановления Шебекино в Белгородской области. На них видно, как рабочие занимаются ремонтом кровель и фасадов поврежденных зданий. В то же время специалисты проводят уборку территорий.

Ранее, 25 июня, в связи с улучшением оперативной обстановки были открыты въезды в город Шебекино и село Новая Таволжанка. Гладков отмечал, что в Шебекинском округе продолжаются восстановительные работы, их планируют завершить к 1 августа.

Восстанавливать город понадобилось после обстрелов со стороны ВСУ. Один из них произошел 26 мая. Тогда в результате обстрела в Шебекинском городском округе был ранен мужчина. Различные повреждения были зафиксированы на шести автомобилях. Кроме того, были разбиты дорожное полотно и светофор, есть повреждение уличного газопровода.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.