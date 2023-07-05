Число погибших палестинцев во время операции Израиля выросло до 12

Число погибших палестинцев в результате военной операции Израиля в Дженине выросло до 12 человек, среди них пятеро детей. Об этом во вторник, 4 июля, сообщило министерство здравоохранения Палестины.

«Сегодня вечером погиб палестинец от огня израильских войск в Дженине, что поднимает количество погибших до 12 человек, в том числе пять детей», — говорится в сообщении, слова которого приводят «РИА Новости».

В ведомстве добавили, что общее число пострадавших — 140 человек, из них 30 мирных жителей находятся в тяжелом состоянии.

3 июля израильская армия ввела войска в приграничный город Дженин. Основной удар пришелся на лагерь, в котором, как утверждали официальные лица Израиля, находились террористы. При этом события разворачивались на спорной территории, на которую претендуют оба участника конфликта.

Телеканал Al Jazeera в тот же день сообщил, что во время ночной операции израильских силовиков на Западном берегу погибли четыре палестинца. Еще 13 человек пострадали, некоторые из них сейчас находятся в критическом состоянии.

Позднее, 4 июля, радиостанция Kan сообщила, что израильские военные начали выход из палестинского лагеря для беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан. По ее данным, в городе до последнего момента продолжалась перестрелка между израильскими военными и вооруженными террористами.

3 июля израильский политолог, бывший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Бенни Брискин заявил в беседе с «Известиями», что ни Израиль, ни Палестина не хотят вступать в серьезное противостояние друг с другом.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.