Появились кадры последствий обстрела Макеевки

В результате со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Макеевки были повреждены жилые дома и школа. В распоряжении «Известий» 4 июля появились кадры с места удара.

«Последствия — всё повыворачивало, все двери. Потолок упал в подъезде. Крышу надо подделать», — поделился с «Известиями» местный житель Николай.

На кадрах видно, что в результате обстрела ВСУ была повреждена школа. В здании выбиты окна.

На месте обстрела работают бригады скорой помощи.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что ВСУ ударили по Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня HIMARS.

Мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил «Известиям», что в результате обстрела ВСУ есть погибшие, также зарегистрированы множественные разрушения жилых административных зданий.

Депутат Народного совета ДНР Александр Камышов заявил, что в результате атаки ВСУ было повреждено здание больницы.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что восемь человек получили ранения в Донецке, Макеевке и Александровке, в том числе девочка 2017 года рождения в результате обстрела ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.