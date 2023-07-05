Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Минобороны РФ 5 июля рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, взвод под командованием лейтенанта Рамазана Абдуллаева выполнял задачу по фортификационному оборудованию оборонительных рубежей российских войск в районе одного из населенных пунктов. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), стремясь не допустить закрепления российских подразделений на данном направлении, открыли минометный огонь по взводу Абдуллаева.

Оценив обстановку, лейтенант организовал эвакуацию личного состава из зоны поражения вражеского миномета, а сам, рискуя собственной жизнью, остался на позиции, выявил местоположение вражеских минометных расчетов, передал их координаты артиллерийским расчетам и продолжил вести корректировку огня.

После того, как минометные позиции ВСУ были подавлены, Абдуллаев вместе с вверенным ему взводом, завершил фортификационное оборудование оборонительных рубежей. Благодаря смелости и отваге военнослужащего последовавшее наступление боевиков в данном направлении было остановлено.

Также Минобороны выделило заслуги гвардии старшего сержанта Юрия Чеботарева, который вместе с вверенным ему отделением в составе реактивной артиллерийской батареи выполнял задачи по уничтожению вооружения, военной техники и живой силы ВСУ. Боевики предпринимали попытки прорыва обороны российских войск, используя при этом артиллерийский и минометный огонь.

В ходе боя с превосходящими по численности вооруженными формированиями боевиков Чеботарев умело руководил поражением целей, а также совершал маневрирования, выводя свои орудия из-под ответного огня ВСУ. Расчет под командованием гвардии старшего сержанта в ходе боя нанес прицельный удар по позициям противника, в результате которого были уничтожены позиции вражеского миномета, а также большое количество боевиков.

Нанесенные удары позволили наступающим российским подразделениям разгромить вооруженное формирование боевиков, которые бросили оружие и отступили на исходные рубежи.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, гвардии рядовой Алексей Мельников в составе своего подразделения выполнял боевую задачу по обороне важного стратегического рубежа. Он обнаружил приближающийся к позициям российских войск беспилотный летательный аппарат (БПЛА), снаряженный боевой частью. Оценив обстановку, Мельников применил противодронное ружье, в результате чего беспилотник, потеряв управление, упал, не долетев до позиций российских войск.

Российские саперы обезвредили и уничтожили, установленное на дроне самодельное взрывное устройство. Смелость и профессионализм Мельникова позволили предотвратить атаку позиций российских Вооруженных Сил.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении. По его словам, потери противника составили до 290 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка (САУ) «Акация», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

В этот же день на южнодонецком направлении экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 российских войск уничтожил танк и два бронетранспортера ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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