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В Донецке и Макеевке прозвучали взрывы

В Донецке раздались звуки взрывов, по предварительным данным, сработала система ПВО
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В Донецке и Макеевке прогремели взрывы. Об этом 4 июля сообщило агентство «РИА Новости».

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Отмечается, что взрывы были слышны в центре города.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня HIMARS.

Также Евгений Быковский сообщил об обстреле Петровского района Донецка. По его словам, при атаке использовались снаряды калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО. Один из них попал в многоэтажку.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что восемь человек получили ранения в Донецке, Макеевке и Александровке, в том числе девочка 2017 года рождения, в результате обстрела ВСУ. Во время обстрела Петровского района Донецка погибли два человека.

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