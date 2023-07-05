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Минздрав Украины опубликовал памятку о действиях в случае взрыва на ЗАЭС

Минздрав Украины опубликовал памятку о действиях в случае взрыва на Запорожской АЭС
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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Министерство здравоохранения Украины во вторник, 4 июля, опубликовало памятку о действиях местных жителей в случае взрыва на Запорожской АЭС.

«При взрыве на ЗАЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или доберитесь до помещения как можно скорее», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Также в ведомстве подчеркнули необходимость следить за инструкциями и следовать указаниям властей. При эвакуации жителям необходимо собрать чемодан с документами, масками для лица или респиратором, аптечку с лекарствами, а также положить влажные салфетки, сменную одежду и обувь и минимально необходимый запас еды и воды.

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Ранее в этот день советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа рассказал «Известиям», что Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассматривают несколько вариантов удара по Запорожской АЭС.

По его информации, 3 июля самолеты вывезли с Южно-Украинской АЭС радиоактивные материалы, которыми начинили боеприпасы. Предполагается, что они должны быть сброшены с воздушного судна.

Если же атака пройдет неудачно, Киев может применить «Точку-У» с головкой, начиненной радиоактивными материалами, добавил он.

По словам Карчаа, подобные провокации направлены на создание «правовых шлюзов» для легализации участия НАТО в качестве стороны конфликта.

Также советник главы «Росэнергоатома» заявил, что для удара по ЗАЭС будут использоваться высокоточные средства большой дальности и беспилотные летательные аппараты-камикадзе.

Карчаа в разговоре с «Известиями» отметил, что Киев хочет довести ситуацию на Запорожской АЭС до ядерного инцидента и радиационного заражения.

29 июня постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о распространении Россией в Совбезе ООН письма, в котором сообщается о необходимости Запада призвать Киев не осуществлять диверсии на электростанции. Также Небензя сказал, что Запад на фоне поддержки Украины сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами.

До этого, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от Службы безопасности Украины данные об изучении российской стороной сценария «террористического акта с выбросом радиации» на Запорожской АЭС. Он призвал страны обратить внимание на эту информацию. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью данные обвинения в адрес Москвы.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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