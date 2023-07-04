Гладков оценил восстановление Белгородской области в 20 млрд рублей

На восстановление жилья и предприятий в Белгородской области необходимо 15 млрд рублей, также для восстановления социальных учреждений потребуется еще более 5 млрд. Об этом во вторник, 4 июля, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании генсовета «Единой России».

«У нас сейчас пять многоквартирных домов полностью разрушены, 81 дом частный. Более 1200 домов и квартир требуют ремонта. Общий объем, мы сейчас посчитали, предварительно: 5 млрд на восстановление жилья, 10 млрд на восстановление предприятий, более 5 млрд на восстановление учреждений социальной сферы», — прокомментировал он актуальную ситуацию на территории региона.

Накануне корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал восстановление города Шебекино в Белгородской области после украинских обстрелов, а также пообщался с местными жителями.

Ранее, 3 июля, «Известия» также показывали кадры восстановления Шебекино в Белгородской области. На них видно, как рабочие занимаются ремонтом кровель и фасадов поврежденных зданий. В то же время специалисты проводят уборку территорий.

Ранее, 25 июня, в связи с улучшением оперативной обстановки были открыты въезды в город Шебекино и село Новая Таволжанка. Гладков отмечал, что в Шебекинском округе продолжаются восстановительные работы, их планируют завершить к 1 августа.

Восстанавливать город понадобилось после обстрелов со стороны ВСУ. Один из них произошел 26 мая. Тогда в результате обстрела в Шебекинском городском округе был ранен мужчина. Различные повреждения были зафиксированы на шести автомобилях. Кроме того, были разбиты дорожное полотно и светофор, есть повреждение уличного газопровода.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.