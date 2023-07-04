Пожар на Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде ликвидирован

Пожар в производственном здании Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде ликвидирован. Об этом во вторник, 4 июля, сообщило МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в Новгородской области. Пострадавших нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Возгорание в производственном здании произошло ранее в этот же день в Великом Новгороде. В МЧС не пояснили, что конкретно горит, но, по данным «Известий», возгорание произошло на Лужской ТЭЦ. Площадь пожара составила 2,3 тыс. кв. м. Пожар тушили 30 человек и девять единиц техники.