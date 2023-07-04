Росприроднадзор начал проверку после разлива нефтепродуктов в Коми

Росприроднадзор проведет внеплановую проверку после разлива нефтепродуктов в Коми, заявила глава ведомства Светлана Радионова в своем Telegram во вторник, 4 июля.

ЧП произошло 1 июля на промысловом трубопроводе на Южно-Ошском нефтяном месторождении рядом с Усинском. Нефтяная жидкость попала на почву и в реку Колва, площадь загрязнения составила около 4 тыс. кв. м. Как отмечает ИА FlashNord, эксплуатантом трубы выступает компания ООО «Нобель Ойл».

«Запросили документы и информацию у компании, будем подробно разбираться в обстоятельствах аварии. За допущенные нарушения компания ответит по закону», — подчеркнула Радионова.

В свою очередь мэр Усинска Николай Такаев заявил, что угрозы населенным пунктам, объектам экономики и сооружениям водоснабжения в связи с аварией нет. Жителей населенных пунктов обеспечили водой из водозаборных скважин.

«Работы по ликвидации последствий ведутся. По всей ширине реки установлены боновые заграждения. Привлечены личный состав и техника аварийно-спасательных формирований «Экоспас» и «Экосфера», — заявил градоначальник, его цитату приводит ИА «Комиинформ».

Следственное управление СКР по Коми уже возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды». Собственную проверку проводит и республиканская прокуратура.