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Прокуратура раскрыла причины пожара на Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде

Прокуратура сообщила, что причиной пожара на Лужской ТЭЦ стало возгорание турбины
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Фото: Прокуратура Новгородской области
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Прокуратура Новгородской области 4 июля сообщила, что причиной пожара на Лужской газотурбинной ТЭЦ стало возгорание турбины.

«Предварительно установлено, что 4 июля 2023 года произошло возгорание турбины в здании Лужской газотурбинной ТЭЦ в Великом Новгороде. При этом погибших и пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Прокуратурой организована проверка по факту пожара. Ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности на опасном объекте, а также экологической безопасности.

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О пожаре на Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде стало известно ранее в этот день. Возгорание произошло в производственном здании. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составила 2,3 тыс. кв. м. В тушении огня принимали участие 30 человек и девять единиц техники.

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