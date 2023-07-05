Румыния назвала необходимым присутствие войск ФРГ на своей территории

На территории Румынии на постоянной основе необходимо присутствие немецких военных. Об этом во вторник, 4 июля, заявил румынский премьер-министр Марчел Чолаку на конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Думаю, что на территории Румынии должны быть постоянные германские войска», — отметил он.

Чолаку также отметил, что надеется на как можно более быстрое принятие «соответствующего решения» между Бухарестом и Берлином.

Помимо этого, премьер в комментарии про военные действия на Украине подчеркнул, что конфликт будет продолжительным, хотя «все ожидали, возможно, что конфликт завершится этим наступлением Украины».

В настоящее время все осознают, что «это невозможно», признав, что публикуемые данные о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) «не являются столь воодушевляющими».

Ранее, 15 июня, политолог Кирилл Аверьянов сообщил «Известиям», что смена правительства в Румынии не отразится на помощи Украине. Ранее в этот день парламент Румынии поддержал кандидата в премьеры, главу Социал-демократической партии Марчела Чолаку и одобрил формирование нового правительства.

По его мнению, Бухарест продолжит выступать за запрет ввоза украинского зерна в Румынию, поскольку это наносит вред местным сельхозпроизводителям, но при этом не откажется от предоставления помощи Украине.

8 июня МИД Румынии потребовал, чтобы в течение 30 дней 51 сотрудник российского посольства покинул страну. Из заявления румынского внешнеполитического ведомства следует, что речь идет о 21 дипломате и 30 работниках технико-административного персонала. Таким образом, в стране должно остаться только 11 российских дипломатов и 29 сотрудников.

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Москва даст соответствующий ответ на данное решение Румынии.

Наряду с этим посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин заявил, что требование румынского МИДа направлено на подрыв межгосударственных отношений. Он также указал на очевидность действий Бухареста «по указке» агрессивного блока НАТО.

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов — в частности, из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Эстонии, Греции и других стран. Российская сторона, в свою очередь, приняла ответные меры.