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Радио Kan сообщило о выходе израильских военных из лагеря Дженин

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Израильские военные начали выход из палестинского лагеря для беженцев Дженин на западном берегу реки Иордан. Об этом 4 июля сообщила радиостанция Kan.

По ее данным, в городе до последнего момента продолжалась перестрелка между израильскими военными и вооруженными террористами.

3 июля израильская армия ввела войска в приграничный город Дженин у Палестины. Основной удар пришелся на лагерь, в котором, как утверждали официальные лица Израиля, находились террористы. При этом события разворачивались на спорной территории, на которую претендуют оба участника конфликта.

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Телеканал Al Jazeera в тот же день сообщил, что во время ночной операции израильских силовиков на Западном берегу погибли четыре палестинца. Еще 13 человек пострадали, некоторые из них сейчас находятся в критическом состоянии.

3 июля израильский политолог, бывший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Бенни Брискин заявил в беседе с «Известиями», что ни Израиль, ни Палестина не хотят вступать в серьезное противостояние друг с другом.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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