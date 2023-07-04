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Выделенные Дагестану 5 млрд рублей пойдут на развитие Дербента

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Выделенные Дагестану 5 млрд рублей будут потрачены на развитие Дербента. Об этом 4 июля сообщил глава республики Сергей Меликов.

«Этот город не просто является визитной карточкой нашей республики. Во многих сферах он становится ориентиром для всех других муниципалитетов. Такой расцвет Дербент переживает благодаря работе профессиональной команды и, конечно, участию в его развитии Сулеймана Абусаидовича Керимова», — написал он в Telegram.

Меликов отметил, что в Дербенте необходимо создавать комфортные условия для жизни жителей города и его гостей, завершить начатые социальные объекты и обновить инфраструктуру.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что Дагестан получит 5 млрд рублей.

До этого, 28 июня, Путин приехал с рабочей поездкой в Дагестан. По окончании официальных мероприятий президент вышел на встречу с жителями Дербента, которые встретили его овациями. Чтобы увидеть главу государства, на площадке в парке имени Низами Гянджеви собрались тысячи людей.

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