ТОФ: истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Камчатском крае, ведут поиски экипажа
В Камчатском крае при выполнении планового учебного полета потерпел крушение истребитель МиГ-31. Об этом во вторник, 4 июля, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).
«4 июля при выполнении планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива потерпел аварию истребитель МиГ-31», — говорится в сообщении.
Флот направил к месту аварии поисково-спасательную группу. Ведутся поиски членов экипажа.
Самолет выполнял плановый полет без боекомплекта.
Ранее, 26 апреля, Минобороны РФ сообщало о крушении МиГ-31 в районе Мончегорска Мурманской области во время выполнения планового учебного полета. Летчики успели катапультироваться, после чего были эвакуированы вертолетом поисково-спасательной службы. По информации собеседника «Известий», самолет упал в озеро недалеко от дачного поселка Риж-Губа. Причиной крушения истребителя-перехватчика стала неисправность двигателя.
МиГ-31 — это двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Самолет предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах.