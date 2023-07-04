Реклама
Прямой эфир
Общество
В селе под Пензой 18 человек заразились корью
Общество
Пожар на химическом предприятии в Санкт-Петербурге потушен
Происшествия
В Воронежской области три человека пострадали и один погиб от удара молнии
Происшествия
В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ
Авто
Посол РФ рассказал о переговорах о поставках автомобилей на Кубу
Происшествия
В Санкт-Петербурге горит крупное производство бытовой химии
Мир
В Иране заявили об увеличении поставок энергоносителей после вступления в ШОС
Общество
Путин заявил о передаче Дагестану 5 млрд рублей
Мир
Карчаа заявил о намерении Украины довести ситуацию на ЗАЭС до ядерного инцидента
Мир
МИД РФ назвал невозможными атаки дронов на Московский регион без помощи США и НАТО
Мир
ТОФ США разместил в поздравлении с Днем независимости фотографию с Су-27
Происшествия
ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене
Общество
МВД Чечни проводит проверку по факту нападения на Милашину и Немова

ТОФ: истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Камчатском крае, ведут поиски экипажа

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Камчатском крае при выполнении планового учебного полета потерпел крушение истребитель МиГ-31. Об этом во вторник, 4 июля, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

«4 июля при выполнении планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива потерпел аварию истребитель МиГ-31», — говорится в сообщении.

Флот направил к месту аварии поисково-спасательную группу. Ведутся поиски членов экипажа.

Самолет выполнял плановый полет без боекомплекта.

Гроза земли и воздуха: на что способны российские бомбардировщики
Спецпроект «Известий» об особенностях современной воздушной техники

Ранее, 26 апреля, Минобороны РФ сообщало о крушении МиГ-31 в районе Мончегорска Мурманской области во время выполнения планового учебного полета. Летчики успели катапультироваться, после чего были эвакуированы вертолетом поисково-спасательной службы. По информации собеседника «Известий», самолет упал в озеро недалеко от дачного поселка Риж-Губа. Причиной крушения истребителя-перехватчика стала неисправность двигателя.

МиГ-31 — это двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Самолет предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023