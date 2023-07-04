ВСУ ударили по Макеевке из HIMARS

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Посол РФ рассказал о переговорах о поставках автомобилей на Кубу
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Карчаа заявил о намерении Украины довести ситуацию на ЗАЭС до ядерного инцидента
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