Венгрия заблокирует в ЕС выделение денег Киеву из-за санкций против ОТП-банка

Венгрия пригрозила Киеву продолжать блокировать выделение Евросоюзом средств на вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ), если венгерский банк ОТП не исключат из списка украинских санкций. Об этом во вторник, 4 июля, заявил глава МИД страны Петер Сийярто на пресс-конференции.

«Наша позиция ясна: до тех пор, пока ОТП не будет исключен из этого списка, Венгрия не будет поддерживать какое-то финансирование внутри ЕС для поставок вооружений Украине», — сказал он.

По его словам, речь идет не только о €500 млн, которые правительство Венгрии уже заблокировало, но и о будущих предложениях по помощи Украине.

По мнению главы МИДа, причины, по которым банк был включен в список, «смехотворны». Он заявил, что Будапешт следит за тем, чтобы участие банка в российском финансовом секторе не превышало 0,1%.

В конце мая Сийярто отметил, что Сербия и Венгрия подвергаются нападкам на международной арене на фоне своего стремления мира на Украине и нежелания способствовать эскалации конфликта на территории этого государства.

Ранее, 23 мая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией. По его мнению, нужно прекратить огонь и приступить к началу мирных переговоров.