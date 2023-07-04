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Власти рассказали о погибших при обстреле ВСУ Донецка

СЦКК ДНР: при обстреле Петровского района Донецка погибли мужчина и женщина
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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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При обстреле Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли мужчина и женщина. Об этом 4 июля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

«По улице Степана Щипачева, 16б, погибли мужчина 1970 года рождения и женщина 1982 года рождения» — говорится в сообщении центра в Telegram-канале.

Ранения получили женщина 1966 года рождения и мужчина 1970 года рождения.

В Буденновском районе города в результате подрыва взрывоопасного предмета на улице Полоцкой ранена женщина 1982 года рождения.

Кроме того, в результате обстрела со стороны ВСУ в городе на улице Степана Щипачева повреждены дом и магазин «Вест».

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Ранее в этот день «Известия» сообщили о гибели двух человек в Петровском районе Донецка при обстреле со стороны украинских боевиков. Также сообщалось, что была ранена девочка 2018 года рождения.

Об обстреле Петровского района Донецка ранее сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский. По его словам, при атаке использовались снаряды калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО. Один из них попал в многоэтажку.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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