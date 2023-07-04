Пожар на химическом предприятии в Санкт-Петербурге потушен
Спасатели ликвидировали пожар на предприятии по производству бытовой химии в Санкт-Петербурге. Об этом 4 июля сообщило ГУ МЧС России по Санкт-Петербурге.
«В кирпичном одноэтажном здании размером 15 х 20 м происходило горение обстановки на площади 300 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения работали по дополнительному номеру 1-БИС. В 19:39 локализация пожара, отказ дополнительному номеру 1-БИС. В 20:28 пожар ликвидирован», — сообщило ведомство на своем сайте.
К ликвидации пожара привлекались восемь единиц техники и 32 человека личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее в этот день сообщалось, что горит дом № 281 на Лиговском проспекте. Внутри него находится офис, цех и склад производителя бытовой химии «Аист».
Также 4 июля еще один пожар произошел в административном здании в Тверском районе Москвы. Площадь пожара в Столешниковом переулке составила 100 кв. м. По словам представителей администрации, люди в здании отсутствовали.