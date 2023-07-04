В Воронежской области три человека пострадали и один погиб от удара молнии
В Воронежской области от удара молнии один человек погиб и три пострадали. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя департамента здравоохранения региона Любовь Левшакову.
«Пострадало четверо человек, в том числе два ребенка. Один пострадавший, еще один переведен в ожоговое отделение областной больницы № 1 в тяжелом состоянии», — рассказала она.
Инцидент произошел в понедельник вечером около 21:00 мск. Две сестры со своими детьми отправились на родник в селе Нижний Икорец, когда в них ударила молния. Одна из женщин умерла на месте, ее годовалый ребенок был доставлен в травматологию. Вторая женщина и ее ребенок были доставлены в Воронеж в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Ранее, 27 июня, в Краснодаре в хуторе Ленина мужчина скончался на месте из-за ударившей в его голову молнии. Погибшему было 49 лет. Он приехал в Краснодарский край из Симферополя, чтобы закупиться овощами и фруктами для дальнейшей торговли в Крыму.