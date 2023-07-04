В разных частях мира люди наблюдали первое в этом году суперлуние
Жители Земли смогли увидеть первое в этом году суперлуние. Уникальное природное явление началось в 15:30 по Москве. Луна приблизилась к Земле на расстояние в 360 тыс. км. Жители разных частей света поделились кадрами в Сети, передает телеканал «Известия». В ночь на вторник люди застали пик «кровавого» суперлуния. Спутник оказался в перигее своей орбиты и приобрел алый оттенок. В этом году суперлуние можно будет наблюдать еще три раза. Спутник приблизится к Земле 1 и 31 августа, а также 29 сентября.
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