В Иране заявили об увеличении поставок энергоносителей после вступления в ШОС

Тегеран рассчитывает на увеличение поставок своих энергоносителей после вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом 4 июля заявил замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари.

«Со вступлением Исламской Республики Иран в ШОС произойдут большие изменения. Одним из достижений в области энергоснабжения у нас и России является то, что мы можем поставлять больше энергоносителей. К счастью, остальные страны являются ее потребителями», — заявил он «РИА Новости».

Ранее в этот день Иран присоединился к ШОС в качестве полноправного члена объединения. Саммит совета глав государств ШОС прошел в Нью-Дели в дистанционном формате.

В ходе заседания премьер-министр Индии Нарендра Моди указал, что Шанхайская организация сотрудничества может стать важным голосом реформирования глобальных институтов.

В свою очередь, президент России Владимир Путин сказал, что ШОС твердо привержена формированию миропорядка, основанного на международном праве.

По итогам заседания Совета глав государств ШОС была подписана совместная Нью-Делийская декларация. Страны-участники подтвердили ненаправленность объединения против других стран и открытость для широкого сотрудничества. Кроме того, объединение выступило за уважение права народов на самостоятельный выбор путей своего развития.

ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к ней присоединились Индия и Пакистан. Наблюдателями в организации являются Афганистан, Белоруссия и Монголия.