МИД РФ назвал невозможными атаки дронов на Московский регион без помощи США и НАТО

Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву и Московскую область были бы невозможны без помощи Украине со стороны США и НАТО. Об этом 4 июля заявили в МИД РФ.

«Подобные атаки были бы невозможны без помощи киевскому режиму со стороны США и их натовских союзников, которые продолжают накачивать его оружием, включая БПЛА, обучают операторов дронов и предоставляют необходимую для совершения такого рода преступлений разведывательную информацию, в том числе полученные с помощью гражданских и военных спутников снимки земной поверхности», — говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что это делает США и их сателлитов соучастниками подготовки и осуществления террористических актов, планируемых и совершаемых Украиной на деньги Запада с использованием его оружия.

Попытку атаковать объекты в Новой Москве и Подмосковье утром 4 июля предприняли пять беспилотников. Четыре из них ликвидировали средствами ПВО, еще один был обезврежен средствами РЭБ. Аппарат рухнул на территории Одинцовского района Московской области. Никто не пострадал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее очередным актом терроризма со стороны киевского режима. Дипломат напомнила, что в районе атаки находится московский аэропорт, принимающий зарубежные рейсы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не может давать оценку работы силовых ведомств, однако очевиден тот факт, что дроны были уничтожены.