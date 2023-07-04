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Эксперт рассказал, как избежать финансовых ошибок в кризисное время

Эксперт Тараповский: в кризис не нужно паниковать, закрывать инвестиционные счета и брать кредиты
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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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В «кризисные» периоды, поддавшись панике, россияне теряют в моменте от 3 до 9 тыс. рублей, рассказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский «Известиям» 4 июля, ссылаясь на результаты опроса. Такие потери граждане оценивают как «незначительные, но обидные», добавил он.

Эксперт назвал пять принципов, которые не позволят «уйти в минус».

Во-первых, в сложные времена не нужно паниковать и принимать спонтанные решения.

«Спокойствие, только спокойствие. К сожалению, даже опытные финансисты, поддавшись общим паническим настроениям, совершали ошибки. Как минимум, для начала стоит успокоиться и принимать решения, руководствуясь рациональными принципами. Как правило, даже в случае самого негативного сценария есть минимум один–два дня, чтобы принять верное обдуманное решение», — уточнил он.

При этом необходимо продолжать выполнять все долговые обязательства, подчеркнул эксперт.

«Колебания курса валют, санкции, приостановка валютных операций — всё это не является оправданием для пропуска платежей по кредитам и займам. К сожалению, 10% заемщиков решают не платить по обязательству, если дата платежа попала на «стрессовое событие», боясь нехватки средств на покупку товаров первой необходимости», — сказал он, добавив, что это приводит к начислению пеней и штрафов, размер которых в среднем варьируются от 100 тыс. рублей до 4 тыс. рублей.

Невыполнение долговых обязательств приводит к негативным отметкам в кредитной истории.

В-третьих, не стоит в панике закрывать свои инвестиционные счета

«В кризис многие люди начинают паниковать и закрывать свои инвестиционные счета. Инвестирование — это долгосрочный процесс, и закрытие счета в период кризиса может привести к потерям», — объяснил Тараповский.

Кроме того, эксперт посоветовал не брать новых кредитов.

«Количество заявок [на оформление кредита] в такие периоды возрастают на 10–25% в зависимости от кредитной организации. Ситуацию стабилизирует взвешенный подход и достаточно жесткий подход к оценке клиента. При этом стоит помнить, что наиболее благоприятное время для оформления — ситуация стабилизации, когда есть возможность посчитать уровень своего дохода на три–шесть месяцев вперед», — рассказал он.

И, как подчеркнул Тараповский, не нужно искать быстрых способов заработка.

«Любой кризис — это идеальная среда для мошенников. Спрос рождает предложение: люди желают заработать в моменте, мошенники — не спят. Поэтому не стоит в моменте вкладывать деньги в неизвестные проекты. Более того, стоит отказаться от манипуляций на бирже, если вы не понимаете, как это работает. Не стоит заниматься рискованными инвестициями или участвовать в сомнительных схемах заработка. Как правило, 70% таких действий заканчиваются потерей средств», — заключил эксперт.

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