Россияне назвали мешающие сменить работу причины

Более трети россиян не рассматривают и идею ухода из профессии и переквалификации, при этом 27% думают об этом, но пока не готовы. Такие данные следуют из результатов исследования, проведенного платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter. Текст имеется в распоряжении «Известий».

Согласно результатам опроса, 4% опрошенных планируют вернуться в профессию, которую ранее получили во время учебы в вузе или ссузе. Интересно, что наибольшая доля таких желающих зафиксирована среди представителей сферы дизайна, госслужащих, а также работников сферы искусства и транспортного сектора.

Еще 27% рассматривают возможность смены профессии, но пока еще не готовы к этому. Еще 5% уже осваивают новую специальность. Близко к ним стоят те (7%), кто хотели бы сменить профессию, но пока не знают, куда пойти учиться. Еще 5% не прочь освоить новую профессиональную роль, но не знают, будет ли она востребована в будущем. А вот у 7% респондентов есть желание учиться новому, но, увы, нет финансовых возможностей. 37% опрошенных россиян пока вообще не рассматривают идею ухода из профессии и переквалификации.

За последние годы также изменился список сложностей и проблем, с которыми сталкиваются соискатели, выходящие на рынок труда. Так, если на отсутствие обратной связи от компаний и малое число приглашений на собеседования в 2021 году жаловались сразу 60% опрошенных, то в 2023 году уже 33%.

Отсутствие вариантов гибкого графика и удаленного формата работы как проблему при поиске работы отметили 20% опрошенных россиян. В сравнении с показателями 2021 года доля любителей удаленки в России не падает, а наоборот растет: с 12 до 20%.

Исследование показывает, что вот уже несколько лет подряд россияне больше всего рады на работе своему коллективу (этот положительный момент отметили сразу 41% респондентов по всей стране). Зарплата устраивает на данный момент почти треть опрошенных (31%). Интересно, что женщины реже мужчин отмечали, что их радует текущий уровень дохода. Больше всего зарплата на данный момент устраивает представителей сферы добычи сырья (сразу 40% опрошенных), строительства (35%), медицины (34%), а также юристов и маркетологов. Меньше всего удовлетворены текущим уровнем дохода представители сферы консалтинга (12%) и рабочих профессий (лишь 23% положительных ответов).

На третьем месте оказались рабочие обязанности — ими довольны 29% опрошенных россиян. Столько же респондентов заявили, что их устраивает отсутствие риска сокращения и потери работы на текущем месте. 23% в целом любят свое руководство. 19% респондентов радует принятый социальный пакет в их компании. Меньше всего (лишь 8%) респондентов заявили, что их устраивают перспективы карьерного роста. А вот 15% ответили, что их вообще мало что радует в их компании.

При этом россияне в среднем ставили своей работе лишь 5,8 балла из 10 по уровню удовлетворенности. Самые низкие оценки общему состоянию дел на работе и отношению к компании, судя по данным опроса, ставят респонденты из Москвы (5 баллов из 10), Калининградской области (5,1 балла). А самые высокие — пермяки (6,8 балла из 10).

Исследование показывает, что в российском сегменте бизнеса всё еще плохо развита практика обратной связи и коммуникаций между руководителем и подчиненным. Так, лишь 29% опрошенных по всей стране заявили, что руководитель проводит с ними встречи по вопросам профессионального развития. Причем из числа этих опрошенных лишь 8% могут попасть на подобную встречу каждый месяц. А вот 21% обсуждают с руководством карьерные вопросы раз в квартал и реже. В свою очередь, две трети (60%) посетовали, что никогда не касались в разговоре с начальством темы карьерного развития и профессионального роста.

Более того, в 40% случаев респонденты заявили, что в их компаниях вообще не принято давать обратную связь. Похвастаться форматом «360», когда работу каждого в команде оценивали коллеги из разных отделов и руководство, смогли лишь 6% счастливчиков. 16% респондентов отметили, что в их компании и подчиненный, и руководитель могут давать оценку друг другу. 26% заявили, что в компании оценка идет в одностороннем порядке и только со стороны руководства.

Кроме того, большая часть опрошенных отмечает черты, наиболее не устраивающие ее в руководстве компаний. Так, каждый второй (49%) заявили, что их руководитель создает напряженную атмосферу в коллективе. Еще 42% отметили, что непосредственный руководитель не интересуется работой подчиненных, не занимается их развитием, не прислушивается к их мнению. А 40% вообще не доверяют компетентности руководителя.

7 апреля был опубликован другой опрос сервиса, согласно которому 67% россиян считают, что руководитель справляется со своей работой на отлично и они не справились бы лучше него. Кроме того, 51% считает, что недотягивает до уровня начальника из-за нехватки знаний и навыков. 35% опрошенных просто неинтересно руководить, а 24% россиян сомневаются в своих силах.