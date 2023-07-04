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Стало известно имя исполнителя главной роли в байопике о Федоре Черенкове

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Фото: «Сделано в «Дело»
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На ВДНХ стартовали съемки биографического фильма о советском футболисте Федоре Черенкове. Главную роль в нем сыграет Станислав Румянцев, сообщили в продюсерском центре Сергея Шишкарёва «Сделано в «Дело».

Рабочее название картины — «Федя. Народный футболист», режиссер — Николай Акелькин.

«Мы задумали фильм о великом футболисте, о человеке, который олицетворяет своей игрой, своим отношением к профессиональным обязанностям и к людям целую эпоху. Благодаря Федору Черенкову миллионы мальчишек пришли в футбол, полюбили футбол и остались преданы этому виду спорта всю жизнь», — отметил генеральный продюсер ленты и болельщик «Спартака» Сергей Шишкарёв.

По его словам, картина вызывает «неподдельный интерес не только у профессионалов и критиков, но и у огромной армии болельщиков». «Мы делаем фильм для всей страны: не только для тех, кто любит футбол и помнит Федора Черенкова, но для тех, кому важно понимать, что такое дружба, взаимная поддержка и команда с большой буквы, о том, как надо побеждать», — добавил Шишкарёв. Особое внимание съемочная группа уделяет исторической достоверности фильма.

Отмечается, что кинолента о Черенкове станет первым масштабным проектом продюсерского центра «Сделано в «Дело. Центр создан в августе 2022 года Сергеем Шишкарёвым, основателем ГК «Дело», занимающим также пост вице-президента Олимпийского комитета.

Федор Черенков — один из лучших отечественных футболистов ХХ века, игрок сборной СССР и московского «Спартака». Он рекордсмен по числу матчей, проведенных за клуб, трижды чемпион СССР, дважды лучший футболист страны, бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года.

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