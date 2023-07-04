Комментарий Хуснуллина по итогам совещания у президента по социально-экономическому развитию новых регионов

Комментарий Хуснуллина по итогам совещания у президента по социально-экономическому развитию новых регионов

2023-07-04 18:46:56

2023-07-04 18:46:56

2023-07-04 18:46:56

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