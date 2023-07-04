ТОФ: истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Камчатском крае, ведут поиски экипажа

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение во время планового учебного полета в Камчатском крае. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

По словам специалистов ведомства, авария произошла над Авачинским заливом. Поисково-спасательные силы флота отправились к месту аварии. Они ищут экипаж.

Полет самолета проходил без боекомплекта.

Ранее, 26 апреля, Минобороны РФ сообщило о крушении МиГ-31 в районе Мончегорска Мурманской области во время выполнения планового учебного полета. Летчики успели катапультироваться, после чего поисково-спасательная служба их эвакуировала.

Самолет упал в озеро недалеко от дачного поселка Риж-Губа. Предварительно, причиной крушения истребителя-перехватчика стала неисправность двигателя.

МиГ-31 — это двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Самолет предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах.