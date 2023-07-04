Минюст Грузии заявил об умышленном нанесении Саакашвили вреда своему здоровью

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили умышленно наносит вред своему здоровью, отказываясь выполнять рекомендации врачей. Об этом во вторник, 4 июля, заявил на брифинге глава минюста страны Рати Брегадзе.

«Саакашвили длительное время умышленно наносит вред здоровью, чтобы под этой причиной выйти на свободу. <…> Саакашвили до сих пор не в полной мере соблюдает курс лечения и не принимает рекомендованную врачами пищу», — приводит слова Брегадзе radiotavisupleba.ge.

Политик назвал неприемлемым требование президента Украины Владимира Зеленского отослать посла Грузии в Тбилиси для консультаций из-за невыполнения просьбы передать Киеву Саакашвили для лечения.

«Лично для меня заявление неприемлемо, так как в этом заявлении не приводится ни одного свидетельства. Когда речь идет, что якобы в Грузии кого-то пытают, — с этим никак нельзя согласиться», — подчеркнул глава минюста республики.

Ранее в этот же день председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе также назвал требование Зеленского — передать Киеву Саакашвили — оскорбительным.

3 июля Саакашвили, находясь в больнице, принял участие в судебном заседании по видеосвязи. На опубликованных кадрах можно заметить сильно исхудавшего экс-президента. Чтобы продемонстрировать свое состояние, он задрал рубашку, заявив, что продолжает худеть.

Слушание в Тбилисском городском суде проходило по делу о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года. Саакашвили также заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, а также является фигурантом дела о погроме телекомпании «Имеди». На заседании он заявил, что считает себя невиновным по этому и другим возбужденным против него уголовным делам.

Мнения врачей на тему состояния политика разнятся. Так, 17 июня клинический директор клиники «Вивамеди», где с мая 2022 года пребывает бывший лидер, Зураб Чхаидзе заявил, что состояние здоровья осужденного экс-президента улучшилось. Однако американские врачи, нанятые семьей Саакашвили, выявили у него несколько десятков заболеваний, в том числе отравление тяжелыми металлами. Специалисты из Грузии этого не подтвердили. Последние утверждают, что потеря веса Саакашвили вызвана отказом от полноценного питания и приема необходимых препаратов.

Экс-президент прибыл в Грузию в октябре 2021 года, затем был арестован и помещен в тюрьму города Рустави.