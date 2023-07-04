Реклама
Прямой эфир
Общество
МВД Чечни проводит проверку по факту нападения на Милашину и Немова
Мир
Австрийский военный сообщил о провале первой фазы наступления ВСУ
Мир
Минюст Грузии заявил об умышленном нанесении Саакашвили вреда своему здоровью
Экономика
Эксперт объяснил продление Саудовской Аравией сокращения добычи нефти на август
Мир
Грузия прокомментировала решение Украины отправить грузинского посла в Тбилиси
Мир
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
Политика
Политолог объяснил решение Белоруссии присоединиться к ШОС
Общество
Кадыров дал поручение установить личности избивших Милашину и Немова
Мир
Секретарь СНБО заявил о смене стратегии наступления украинской армии
Интернет и технологии
Конкурента Twitter под названием Threads запустят 6 июля
Экономика
Эксперт оценил намерение США ограничить Китаю доступ к услугам облачных вычислений
Происшествия
Пожар в административном здании в центре Москвы потушили
Армия
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет вблизи Аляски

Минюст Грузии заявил об умышленном нанесении Саакашвили вреда своему здоровью

Глава минюста Грузии Брегадзе: Саакашвили умышленно наносит вред своему здоровью
0
Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили умышленно наносит вред своему здоровью, отказываясь выполнять рекомендации врачей. Об этом во вторник, 4 июля, заявил на брифинге глава минюста страны Рати Брегадзе.

«Саакашвили длительное время умышленно наносит вред здоровью, чтобы под этой причиной выйти на свободу. <…> Саакашвили до сих пор не в полной мере соблюдает курс лечения и не принимает рекомендованную врачами пищу», — приводит слова Брегадзе radiotavisupleba.ge.

Политик назвал неприемлемым требование президента Украины Владимира Зеленского отослать посла Грузии в Тбилиси для консультаций из-за невыполнения просьбы передать Киеву Саакашвили для лечения.

«Лично для меня заявление неприемлемо, так как в этом заявлении не приводится ни одного свидетельства. Когда речь идет, что якобы в Грузии кого-то пытают, — с этим никак нельзя согласиться», — подчеркнул глава минюста республики.

Здоровому лечиться: Саакашвили вновь решил заняться политикой в Грузии
Между оппозицией и властью снова нарастает противостояние

Ранее в этот же день председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе также назвал требование Зеленского — передать Киеву Саакашвили — оскорбительным.

3 июля Саакашвили, находясь в больнице, принял участие в судебном заседании по видеосвязи. На опубликованных кадрах можно заметить сильно исхудавшего экс-президента. Чтобы продемонстрировать свое состояние, он задрал рубашку, заявив, что продолжает худеть.

Слушание в Тбилисском городском суде проходило по делу о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года. Саакашвили также заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, а также является фигурантом дела о погроме телекомпании «Имеди». На заседании он заявил, что считает себя невиновным по этому и другим возбужденным против него уголовным делам.

Мнения врачей на тему состояния политика разнятся. Так, 17 июня клинический директор клиники «Вивамеди», где с мая 2022 года пребывает бывший лидер, Зураб Чхаидзе заявил, что состояние здоровья осужденного экс-президента улучшилось. Однако американские врачи, нанятые семьей Саакашвили, выявили у него несколько десятков заболеваний, в том числе отравление тяжелыми металлами. Специалисты из Грузии этого не подтвердили. Последние утверждают, что потеря веса Саакашвили вызвана отказом от полноценного питания и приема необходимых препаратов.

Экс-президент прибыл в Грузию в октябре 2021 года, затем был арестован и помещен в тюрьму города Рустави.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023