Путин поручил оценить идею направления турпотоков в Крым через новые территории

Идею направления турпотоков в Крым нужно оценить со всех точек зрения. Об этом 4 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Для нас с вами только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых. Нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения, но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен», — отметил президент в ответ на предложение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

По словам главы государства, направить поток туристов в Крым через новые регионы России, минуя Краснодарский край, можно будет только с соблюдением всех мер безопасности.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил использовать транспортный коридор по новым территориям для решения проблемы с пробками на въезде на Крымский мост.

По его словам, можно сообщать туристам о путях объезда еще до их въезда в Краснодарский край. По мнению Кондратьева, они будут гордиться поездкой по новой территории России.

Ранее в этот день глава Минтранса РФ Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил об отсутствии заторов на Крымском мосту. На 14:00 мск проезда ждали 100 транспортных средств.

Президент также обсудил с правительством образовавшиеся на подъезде к Крымскому мосту пробки и поручил максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы с пробками.

В этот же день Минтранс опубликовал новые рекомендации по проезду по Крымскому мосту. Автомобилистам и путешественникам, пересекающим Крымский мост, порекомендовали упаковать вещи так, чтобы их легко было вытащить из машины и поместить на ленту интроскопа. Кроме того, Минтранс советует не оставлять в салоне авто разбросанные вещи, что позволит быстрее пройти ручной досмотр.

До этого, 2 июля, министерство транспорта республики увеличило количество постов досмотра у Крымского моста. Скорость досмотра зависит также от того, сколько вещей везут при себе туристы, отметили в оперативном штабе.